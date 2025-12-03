تکریم مادران و همسران شهدا در تکاب

در آستانه سالروز وفات حضرت‌ام البنین (س) و با حضور جمعی از بانوان‌ام البنینی از تعدادی از مادران و همسران شهدا در تکاب تجلیل شد.