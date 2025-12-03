تکریم مادران و همسران شهدا در تکاب
در آستانه سالروز وفات حضرتام البنین (س) و با حضور جمعی از بانوانام البنینی از تعدادی از مادران و همسران شهدا در تکاب تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ این آیین جمعی از بانوانام البنینی تکاب با حضور در منزل شهیدان والا مقام رضا علی کبیری، علی اکبر دشتی و خلیل محبوبی، با اهدای لوح سپاس مادران و همسران بزرگوار شهدا را تکریم و از صبر و استقامت آنان قدر دانی کردند.
شهید رضا علی کبیری در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۶۵ در دره شهدا ارومیه به درجه رفیع شهادت نائل شد.
شهید علی اکبر دشتی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۰ در محل سردشت به فیض شهادت نائل شد.
شهید خلیل محبوبی در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۶۱ در منطقه تکاب به فیض شهادت نائل شد.
روحشان شاد و یادشان گرامی باد.