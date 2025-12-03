سینماگران جهان در بخش‌های جنبی جشنواره بین المللی فیلم فجر به تعامل و تبادل نظر پرداختند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در بخش عکس از آلفرد یعقوب زاده و در بخش فیلم‌های شاعرانه از رضا میرکریمی تجلیل شد.

فجر پلاس با اکران فیلم‌های شیراز، کارگاه‌های عکس و فیلم جنگ، جلسه‌های های نقد و بررسی فیلم و نشست همکاری‌های سینمایی، از دیگر بخش‌های جنبی این جشنواره بود.

همچنین در مدت برگزاری جشنواره، سینماگران از آثار تاریخی و فرهنگی استان فارس دیدن کردند.

چهل و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر برای نخستین بار در شیراز برگزار شد و ۴۶ فیلم از ۳۵ کشور به نمایش درآمد.