مهلت ثبت نام در جشنواره ملی ایراندخت تا ۲۲ آذر
مرحله استانی جشنواره ملی «ایراندخت» با عنوان «بهدخت» و با محوریت پوشش اجتماع بانوان در البرز آغاز شده و آثار در سه بخش پژوهش، طراحی و دوخت پذیرفته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
،مرحله استانی نخستین جشنواره ملی «ایراندخت» با عنوان «بهدخت» در استان البرز آغاز به کار کرده است. این رویداد با تمرکز بر پوشش اجتماع بانوان برگزار میشود و بخشهای «پژوهش»، «طراحی» و «دوخت» را دربرمیگیرد. آثار ارسالی در چهار محور «ویژندها و تولیدیها (خانههای مُد)»، «آزاد»، «دانشجویی» و «دانشآموزی» پذیرفته میشود.
بر اساس اعلام دبیرخانه، ثبتنام و ارسال آثار در بخشهای طراحی و پژوهش از طریق پایگاه اینترنتی www.ir-dokht.ir انجام میگیرد. آثار دوختهشده نیز باید به دبیرخانه جشنواره به نشانی کرج، بلوار امامزاده حسن علیهالسلام، خیابان قلمستان، دانشگاه علمیکاربردی شهرداری کرج ارسال شود ومهلت ثبتنام و ارسال آثار تا ۲۲ آذر ادامه خواهد داشت.