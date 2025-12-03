پخش زنده
معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان راهداری کشور در بازدید از مرز سومار مهمترین مشکلات و نیازهای زیرساختی این گذرگاه تجاری را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، فرود عسگری معاون وزیر و رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران و رضا اکبری معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای که با هدف سفری چند روزه وارد استان شده اند همراه با حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان ضمن گفت وگو با تعدادی از بازرگانان و رانندگان کامیون های صادراتی، وضعیت مرز سومار را از نزدیک ارزیابی و مسائل و مشکلات آن را بررسی کردند.
ضعفهای زیرساختی، ضرورت تهیه و اجرای طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سومار، تقویت وضعیت مسیرهای منتهی به مرز و نیاز به تسریع در روند راهاندازی کامل مرز از مهمترین موضوعات مطرحشده در این بازدید بود.
در این بازدید بر لزوم اجرای طرحهای ایمنی و رسیدگی به نواقص موجود برای ارتقای عملکرد و کارآمدی مرز تأکید شد.
صادرات هفت ماهه کالا از گمرک سومار به عراق ۴۰۷ میلیون و ۴۴۸ هزار دلار بود که جایگاه سوم گمرکات استان محسوب می شود.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان راهداری کشور امروز همچنین از مرز خسروی بازدید کردند.