به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ رئیس دانشکده ملی مهارت دختران کاشان با اشاره به اینکه دانشگاه ملی مهارت ۱۸۵ دانشکده در سراسر ایران دارد، گفت: بیش از دو هزار دانشجو در دانشکده ملی مهارت دختران کاشان مشغول به تحصیل هستند، که بیش از ۶۰ درصد آنها بومی هستند.

مریم بهمنی با بیان اینکه ۲۲ رشته در دانشکده ملی مهارت دختران کاشان آموزش داده می‌شود، افزود: رشته فرش یکی از رشته‌هایی است که در بین مجموعه دانشگاه ملی مهارت ایران فقط در دانشکده دختران کاشان تدریس می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد سرفصل دروس این دانشکده دروس کارگاهی و عملی است و بیش از ۹۰ درصد دانش آموختگان دانشکده ملی مهارت دختران کار جذب بازار کار می‌شوند، گفت: با توجه به اینکه دانشجویان این دانشکده به صورت مهارتی دروس را آموخته‌اند، بخش عظیمی از دانشجویان در بازار کار رشته تحصیلی آنها با موقعیت کاری آنها تطابق دارد.

بهمنی با بیان اینکه یکی از مهمترین دغدغه‌ها ساختمان آن در محل فعلی است، گفت: با توجه فرسودگی این ساختمان، بنا و سایت جدید این دانشکده در حال احداث است که برای تکمیل آن بیش از پنج هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.

وی افزود: بنای این ساختمان بیش از ۲۷ هزار مترمربع زیربنا دارد، که تاکنون بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.