پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی قیروکارزین از کشف سیگار و تنباکوهای فاقد مجوز به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ شیرمحمد شیخی گفت: ماموران پلیس آگاهی قیروکارزین هنگام گشتزنی در جادههای اصلی به یک دستگاه وانت آریسان مشکوک شدند و دستور ایست دادند که راننده فرار میکند.
او با بیان اینکه پس از مسافتی تعقیب و گریز با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه راننده خودرو را رها و متواری میشود، ادامه داد: در بازرسی از وانت مذکور، ۱۸ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار و هزار و ۵۶۰ پاکت تنباکو بدون مجوز کشف شد.
سرهنگ شیخی ادامه داد: بر اساس نظر کارشناسان ارزش اموال کشف شده ۱۵ میلیارد ریال برآورد شد.
فرمانده انتظامی قیروکارزین افزود: تلاش برای شناسایی و دستگیری متهم متواری در دستور کار پلیس قرار دارد.