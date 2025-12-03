به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ شیرمحمد شیخی گفت: ماموران پلیس آگاهی قیروکارزین هنگام گشت‌زنی در جاده‌های اصلی به یک دستگاه وانت آریسان مشکوک شدند و دستور ایست دادند که راننده فرار می‌کند.

او با بیان اینکه پس از مسافتی تعقیب و گریز با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه راننده خودرو را رها و متواری می‌شود، ادامه داد: در بازرسی از وانت مذکور، ۱۸ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار و هزار و ۵۶۰ پاکت تنباکو بدون مجوز کشف شد.

سرهنگ شیخی ادامه داد: بر اساس نظر کارشناسان ارزش اموال کشف شده ۱۵ میلیارد ریال برآورد شد.

فرمانده انتظامی قیروکارزین افزود: تلاش برای شناسایی و دستگیری متهم متواری در دستور کار پلیس قرار دارد.