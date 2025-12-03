پخش زنده
۱۰۰ طرح پیشران در ۱۳ شهرستان اصفهان شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ معاون استاندار اصفهان در نشست با فرمانداران استان، از نهایی شدن یک مصوبه در شورای برنامهریزی خبر داد و گفت: بر این اساس «گروه کاری توسعه متوازن» به عنوان بازوی تخصصی رصد و پایش عدالت توسعهای در شهرستانها فعالیت خود را آغاز میکند.
کوروش خسروی با تأکید بر اینکه یکی از چالشهای جدی اصفهان، تمرکز ناهمگون طرحها در برخی نقاط استان است، افزود: هدف از تشکیل این گروه کاری، جلوگیری از انباشت برنامهها در چند شهرستان و خالی ماندن ظرفیتهای مناطق دیگر است، تا توسعه با فاصله و گسست مواجه نشود.
وی با اشاره به تعریف ۱۶۴ طرح پیشران در ۲۸ شهرستان گفت: طرحهایی که پیشبرد آنها بدون تسهیلات ممکن نیست یا در انتظار منابع بیرونی ماندهاند، از فهرست حذف شوند و طرحهایی در اولویت هستند، که قابلیت اجرا با منابع محلی و ظرفیتهای موجود را دارند.
خسروی افزود: فرمانداران باید گزارشهای منظم پیشرفت را به استانداری و معاونت اقتصادی ارسال کنند، تا پایش توسعه بهصورت پی در پی اجرا شود.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان هدف نهایی این سیاست را شکلگیری توسعه متوازن در تمام شهرستانهای استان عنوان کرد و ادامه داد: با چابکسازی فهرست پیشرانها و تمرکز بر طرحهای مؤثر، شکافهای توسعهای میان مناطق استان بهتدریج کاهش مییابد.