فرمانده انتظامی خرامه از توقیف یک دستگاه وانت نیسان حامل ۲ هزار گازوئیل خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ محمد رضایی گفت: ماموران انتظامی خرامه به یک دستگاه وانت نیسان حامل بار مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
او افزود: در بازرسی از این خودرو ۲ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع کشف و راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی خرامه گفت: کارشناسان ارزش این محموله را ۹۰۰ میلیون ریال برآورد کردند .