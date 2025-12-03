پخش زنده
پنبهی مله هدیهی منحصر به فردِ طبیعت به مردمان خوسف است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، از پنبه مله که در ایران تنها در خوسف خراسان جنوبی کشت میشود؛ پارچهای بسیار گرانبها و ارزشمند با ارزش معنوی و اعتقادی فوق العاده به نام پارچه مله، با دست بافته میشده است که در شهر خوسف احیا و رونق گرفته است.
خاص ترین نوع پنبه با ارزش ریالی دو برابر نسبت به پنبهی سفید، با نام پنبه مله در خوسف میروید که زنجیرهی تولید الیاف گیاهی از مزرعه تا تولیدی پوشاک را به هم بافته است.
این رقم محلی پس از سالها به همت مسئولان استان در تیر ماه ۹۷ به شماره ۱۶۲۳ در فهرست میرات معنوی کشور ثبت ملی و در ۳۱ تیر ۹۸ شهر خوسف به عنوان شهر مله بافی ثبت ملی شد.