پخش زنده
امروز: -
بسیج سازندگی سپاه حضرت روح الله با تکیه بر ۸ هزار جهادگر، ۸۵ هزار نفر-روز فعالیت را در سال جاری محقق ساخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت روح الله استان مرکزی گفت: سال ۱۴۰۴ برای جهادگران استان مرکزی، از ابتدا تاکنون سال برافراشته نگهداشتن پرچم خدمت بوده است، در هشت ماه نخست امسال، بیش از ۸۰۰۰ جهادگر با ثبت ۸۵ هزار نفر-روز فعالیت در عرصههای عمرانی، فرهنگی، سلامت، مدیریت بحران و دیگر عرصههای خدمت رسانی در دل مناطق کمبرخوردار حضور میدانی و مستمر داشتند.
سرهنگ پاسدار سعید فرامرزی مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت روح الله استان مرکزی در جمع خبرنگاران ابراز داشت: پشتیبانی و تشکیل سه قرارگاه پهنهای، دوازده قرارگاه منطقهای و برگزاری ده رزمایش تخصصی اقشار، ستونهای اصلی این حرکت بزرگ مردمی بوده و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی، هزاران جهادگر را برای خدمت مؤثرتر توانمند کرده است.
فرامرزی افزود: اقدامات عمرانی و محرومیتزدایی بسیج سازندگی استان مرکزی، اظهار داشت: در این مدت بیش از ۲۸۰ پروژه محرومیتزدایی اجرا شد؛ از ساخت و تعمیر منازل و ایجاد فضاهای بهداشتی مدارس گرفته تا مشارکت در طرحهای آبرسانی روستاها، رنگآمیزی مدارس و اقدامهای متنوع دیگر. نصب ۱۰ هزار رول ایزوگام برای منازل محروم، ساخت ۱۰۴ واحد مسکن و ایجاد ۱۸۰ فضای بهداشتی نمونههایی از این تلاشهاست.
او گفت: جهادگران ما بیش از ۴۱ هزار بسته معیشتی، ۵۰۰ رأس قربانی، ۱۷ هزار دست پوشاک و ۳ هزار بسته بهداشتی را بین خانوادههای نیازمند توزیع کردند، در حوزه سلامت نیز ۲۵۰۰ مورد معاینه پزشکی و ۲۳۱۶ سری دارو توسط مجاهدان سلامت ارائه شد.
فرامرزی بیان داشت: در بخش آبرسانی و آبخیزداری، با همکاری مردم، شش پروژه بزرگ اجرا و به بهرهبرداری رسید، همچنین با ۱۲ میلیارد تومان اعتبار، ۳۲ کیلومتر لولهگذاری برای تقویت زیرساخت آبرسانی انجام شد، علاوه بر این، ۵۷ سری جهیزیه با ۶۰۰ قلم لوازم زندگی و بیش از ۶۵۰۰ بسته نوشتافزار به خانوادهها و دانشآموزان اهدا شد، سفرههای جهادی نیز با توزیع بیش از ۵۰۰ هزار پرس غذای گرم برپا ماند.
مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت روح الله بخش مهمی از دستاوردها را اقتصادی دانست و گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی، با پرداخت ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال، زمینه ایجاد بیش از ۸۰۰ شغل فراهم شد، همچنین بیش از ۸۵۰ صندوق قرضالحسنه پشتیبانی شد و ۲۷۶۰ نفر آموزشهای کارآفرینی دریافت کردند. برگزاری ۴۸ نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در سطح استان نیز فرصت رشد و دیدهشدن کسبوکارهای نوپا را فراهم کرد.
فرامرزی این را هم گفت که در یک سال گذشته، با مشارکت مردم در طرح جهاد روشنایی، بیش از ۱.۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان احداث شده و این روند با قدرت برای رفع کسری تولید برق در کشور ادامه خواهد داشت.