به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش در امور دندانپزشکی تاکید کرد: تکنسین‌ های سلامت دهان نقش اصلی و اساسی در پیشگیری از پوسیدگی دندان دارند و بهره‌ گیری از ظرفیت آنان ضروری است، در حالی که دندانپزشکان در کاهش پوسیدگی نقش چندانی ندارند.

دکتر امیررضا رکن امروز در دومین روز از برگزاری کارگاه کشوری مدیران سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، افزود: تکنسین های سلامت دهان، دستیار دندانپزشک نیستند و باید از این ظرفیت به درستی استفاده کرد و از این توان در مدارس برای معاینات دندان دانش‌ آموزان در راستای پیشگیری از پوسیدگی دندانی بهره گرفت.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه سه برنامه مهم شامل «کاهش پرداخت از جیب»، «کاهش شاخص DMFT در کودکان ۱۲ ساله» (کاهش شاخص پوسیدگی دندان از ۲.۱ به ۱.۴ در طی پنج سال آینده) و نیز «افزایش ظرفیت نیروی انسانی و نیروهای حد واسط به منظور افزایش دسترسی به خدمات سلامت در مناطق کم برخوردار» بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش در امور دندانپزشکی گذاشته شده است.

مشاور وزیر بهداشت گفت: هدف از کاهش DMFT در کودکان ۱۲ ساله به ۱/۴ دهان پوسیده دایمی در برنامه هفتم توسعه، تربیت نسلی عاری از پوسیدگی دندان است.

تشکیل ستاد دهان عاری از پوسیدگی

رکن بیان کرد: در این راستا ستاد دهان عاری از پوسیدگی متشکل از وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان صدا و سیما و امضا تفاهم‌ نامه در سطح وزرا تشکیل شده است.

وی در خصوص برنامه «دهان بدون پوسیدگی و استقرار رفتار مناسب در ۱۸ سالگی» گفت: برای تحقق اهداف تعیین شده پیرامون دهان عاری از پوسیدگی در مقاطع سنی مختلف بیش از ۳۰ برنامه عملیاتی مطابق تجربیات ملی و جهانی و توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی از طرف اداره کل سلامت دهان و دندان طراحی شده است.

مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش در امور دندانپزشکی با تاکید بر نقش اصلی و اساسی تکنسین‌ های سلامت دهان در پیشگیری از پوسیدگی دندان ادامه داد: برای تحقق این برنامه باید از ظرفیت تکنسین‌ های سلامت دهان بهره برد.

تحقق طرح دهان بدون پوسیدگی نیازمند ۷۲ هزار میلیارد ریال بودجه

این مسئول در وزارت بهداشت تاکید کرد: در طول چهار سال آینده برای تحقق اهداف فوق به ۷۲ هزار میلیارد ریال بودجه علاوه بر اعتبارات جاری مورد نیاز است.

رکن در خصوص پیوست‌ های مالی لازم برای کاهش DMFT در کودکان ۱۲ ساله و اجرای برنامه دهان بدون پوسیدگی، افزود: ارایه خدمات «وارنیش فلوراید» برای دانش آموزان ابتدایی، آموزش گروهی مسواک تحت نظارت برای دانش‌آموزان ابتدایی، آموزش مفاهیم سلامت دهان و دندان و تغذیه مناسب در قالب کاربرگ‌های آموزشی برای دانش‌آموزان ابتدایی، ارایه خدمات فیشور سیلانت دندان های ۶ برای دانش آموزان ۶ تا هشت سال از جمله پیوست های مالی برای کاهش پوسیدگی دندانی است.

کارگاه کشوری مدیران سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به مدت ۲ روز از تاریخ ۱۱ تا ۱۲ آذرماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال برگزاری است.