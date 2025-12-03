به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ مجتبی نامداری، رئیس زندان گلپایگان گفت: مددجویان زندان گلپایگان درکارگاه‌های تولید قطعات خودرو در داخل و خارج از زندان گلپایگان با تولید قطعات موتوری خودرو مشغول به کار هستند و تا پایان سال میزان اشتغال این مدد جویان به ۹۰ درصد افزایش می‌یابد.

مسئول سایت حامی زندان گلپایگان هم گفت: سایت حامی زندان گلپایگان در سال ۱۴۰۳ با مشارکت بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان و هلدینگ یاران در ۸۰۰ متر مربع راه اندازی و شرایط اشتغال و کسب درآمد ۶۰ نفر از مددجویان زندان گلپایگان در دو نوبت فراهم شد.

امیرمسعود کریمی با بیان اینکه در این کارگاه‌ها شاتون محصولات سایپا و ایران خودرو تولید و روانه بازار می‌شود؛ ا فزود: تاپایان سال میزان اشتغال مددجویان زندان گلپایگان به ۱۲۰ نفر می‌رسد.