۸۰ در صد مددجویان زندان گلپایگان در کارگاههای مختلف مشغول به کار هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ مجتبی نامداری، رئیس زندان گلپایگان گفت: مددجویان زندان گلپایگان درکارگاههای تولید قطعات خودرو در داخل و خارج از زندان گلپایگان با تولید قطعات موتوری خودرو مشغول به کار هستند و تا پایان سال میزان اشتغال این مدد جویان به ۹۰ درصد افزایش مییابد.
مسئول سایت حامی زندان گلپایگان هم گفت: سایت حامی زندان گلپایگان در سال ۱۴۰۳ با مشارکت بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان و هلدینگ یاران در ۸۰۰ متر مربع راه اندازی و شرایط اشتغال و کسب درآمد ۶۰ نفر از مددجویان زندان گلپایگان در دو نوبت فراهم شد.
امیرمسعود کریمی با بیان اینکه در این کارگاهها شاتون محصولات سایپا و ایران خودرو تولید و روانه بازار میشود؛ ا فزود: تاپایان سال میزان اشتغال مددجویان زندان گلپایگان به ۱۲۰ نفر میرسد.