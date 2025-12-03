به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در دهمین کاروان ترویج بهره‌وری وری کشاورزی_ویژه روز جهانی خاک در روستای باباعباس با اشاره به اهمیت خاک به عنوان بستر حیات و تأمین‌کننده اصلی نیاز‌های بشر اظهار کرد: تصویب قانون حفاظت از خاک گامی بلند، ملی و تاریخی در جهت صیانت از این سرمایه ارزشمند است.



نامدار صیادی با اشاره به دو محدودیت اساسی در حوزه خاک، گفت: اول اینکه تشکیل هر سانتیمتر خاک بسته به شرایط اقلیمی، بین ۸۰۰ تا ۴۰۰۰ سال زمان می‌برد و دوم مسئله فرسایش خاک است که به ویژه با وقوع سیلاب‌ها تشدید می‌شود.



صیادی راهکار اصلی مقابله با این چالش‌ها را حرکت به سمت کشاورزی حفاظتی عنوان کرد و افزود: برای حفظ خاک، باید روش‌های سنتی را کنار گذاشته و به سمت کاهش عملیات خاک‌ورزی، حفظ بقایای گیاهی در سطح مزرعه و اجرای تناوب زراعی حرکت کنیم. حذف گاوآهن از جمله اقدامات ضروری در این مسیر است.



وی با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در بخش کشاورزی از جمله نوسانات جهانی، تغییرات اقلیمی و گستردگی زنجیره تولید تا مصرف، بر لزوم همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و بهره‌گیری از برنامه‌های بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه و برنامه راهبردی بخش کشاورزی استان تأکید کرد.



صیادی نقش فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری را در تلاقی با مسائل آب و خاک بسیار مهم عنوان کرد و گفت: تقویت این فعالیت‌ها، امنیت غذایی و تولید کالا‌های اساسی را افزایش خواهد داد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: روش‌های سنتی دیگر پاسخگو نیست و تنها با عزمی جمعی، همراهی کشاورزان و به‌کارگیری علم و تجربه می‌توانیم خاک را که منشأ تأمین نیاز‌های اساسی انسان است، حفظ و تقویت کنیم.



