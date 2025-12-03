به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ بر این اساس تیم ذوب‌آهن فردا مهمان چادرملو اردکان است که ایمان کهیش به همراه محمد هاشمی‌نسب، وحید سیفی و میثم صفاری داوران این دیدار هستند، علی سام و علی‌رضا مرادی داوران VAR خواهند بود، امیربهرام حسینی هم ناظر داوری است.

گروه سپاهان هم روز جمعه ۱۴ آذر ماه میزبان فجرسپاسی است که حسن اکرمی داور این بازی است و دانیال باشنده، علی‌رضا ممبنی و رسول اولیایی وی را در این امر همراهی می‌کنند؛ غلامرضا ادیبی و مهرداد خسروی داوران VAR هستند و رضا سخندان ناظر داوری است.