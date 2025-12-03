به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ استاندار اصفهان گفت: هدف از طرح ساماندهی اتباع، کاهش جمعیت آنها به کمتر از سه درصد با خروج ۱۷۰ هزار مهاجر خارجی است.

مهدی جمالی‌نژاد افزود: استان اصفهان با داشتن صنایع، کارخانجات، معادن و طرح‌های متعدد بستر مناسبی برای اشتغال اتباع است و لازم است در اجرای طرح ساماندهی اتباع پیشتاز باشد.

استاندار اصفهان با تأکید بر مهارت‌آموزی اتباع خارجی گفت: لازم است این موضوع برای اتباع دارای ویزای کار به منظور اشتغال آنها در مشاغل مجاز مورد توجه قرار گیرد.

وی بر مشارکت همه دستگاه‌های خدماتی در تشکیل محل جدید ساماندهی اتباع در استان اصفهان تأکید کرد و گفت: به درخواست مشاغل سخت برای حضور اتباع هم پاسخ داده شود؛ به همین دلیل با توجه به شرایط هر شهرستان در میزبانی از اتباع و همچنین تصمیمات گرفته شده در طرح ساماندهی، حل شود.