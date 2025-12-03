جمعی از مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی و محیط‌زیست در ایلام گرد هم آمدند تا چالش‌های خاک، از بحران فرسایش تا اصلاح الگوی کشت، را بررسی کرده و مسیر‌های عملی حفاظت از این سرمایه ملی را ترسیم کنند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «حشمت‌الله سیاهی» مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی استان در این نشست با اشاره به محور‌های اصلی جلسه، بر ضرورت مدیریت صحیح منابع خاک و اصلاح الگوی کشت تأکید کرد و گفت: خاک پایه امنیت غذایی است و حفاظت از این منبع ارزشمند باید در اولویت برنامه‌های ملی قرار گیرد.

در ادامه جلسه، برنامه‌ها و اقدامات کلیدی برای گرامیداشت روز جهانی خاک مطرح و درباره هماهنگی نهاد‌های علمی و اجرایی، طراحی فعالیت‌های آموزشی و افزایش مشارکت عمومی تصمیم‌گیری شد.

روز جهانی خاک هر ساله با هدف افزایش آگاهی عمومی و علمی نسبت به اهمیت خاک در امنیت غذایی، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار برگزار می‌شود.

ایران به دلیل شرایط اقلیمی و فرسایش شدید، از کشور‌هایی است که نیازمند توجه مضاعف به مدیریت خاک و اصلاح الگوی بهره‌برداری از آن است.