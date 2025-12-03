به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، نرگس دستیار با بیان اینکه ۱۰ دانش‌آموز دختر گیلانی امروز در مراسمی با حضور خانواده‌ها به حج عمره اعزام شدند گفت: پس از یازده سال وقفه اعزام دانش‌آموزان به سفر‌های زیارتی از سرگرفته شد.

وی با تأکید بر نقش سفر‌های معنوی در تقویت هویت دینی نوجوانان افزود: این تجربه، زمینه‌ای برای رشد اخلاقی، افزایش مسئولیت‌پذیری و اتصال قلبی بیشتر دانش‌آموزان به ارزش‌های ایمانی خواهد بود و آموزش‌وپرورش گیلان از برگزاری آن حمایت کامل دارد.