مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت : کاروان دانش آموزان گیلانی پس از ۱۱ سال وقفه راهی سفر معنوی حج مفرده شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، نرگس دستیار با بیان اینکه ۱۰ دانشآموز دختر گیلانی امروز در مراسمی با حضور خانوادهها به حج عمره اعزام شدند گفت: پس از یازده سال وقفه اعزام دانشآموزان به سفرهای زیارتی از سرگرفته شد.
وی با تأکید بر نقش سفرهای معنوی در تقویت هویت دینی نوجوانان افزود: این تجربه، زمینهای برای رشد اخلاقی، افزایش مسئولیتپذیری و اتصال قلبی بیشتر دانشآموزان به ارزشهای ایمانی خواهد بود و آموزشوپرورش گیلان از برگزاری آن حمایت کامل دارد.