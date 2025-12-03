به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ رقابت‌های کشوری شنای نیروی زمینی سپاه با حضور ۲۳ تیم از سراسر کشور، به مدت دو روز و در دو رده انفرادی و تیمی به میزبانی تهران برگزار شد.

تیم شنای دانشگاه امیرالمؤمنین اصفهان موفق شد بر سکوی نخست این رقابت‌ها بایستد .

محمد دادخواه، علی حسین پور، سید امیر حسین حسامی زاده، محسن شفیعی، مهدی محمدی، سعید مهدیان اعضای تیم شنای دانشگاه امیرالمومنین موفق شدند در رشته های کرال سینه، پروانه و قورباغه مدال‌های طلا، نقره و برنز را کسب کنند.

تیم شنای دانشگاه امیرالمؤمنین در رقابت‌های نیروی زمینی سپاه چند باردیگر عنوان برتر را کسب کرده است .