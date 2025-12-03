استاندار امروز از مرکز شبانه‌روزی پویا که به نگهداری بانوان معلول ذهنی بالای ۱۴ سال اختصاص دارد، بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهری گلپرور، معاون توانبخشی بهزیستی استان قزوین، در جریان این بازدید گفت: «در حال حاضر ۴۷ نفر در این مرکز نگهداری می‌شوند.»

وی افزود: در مجموع ۲۵ مرکز شبانه‌روزی مراقبتی در استان فعال است که هزار و ۱۱۸ نفر از معلولان ذهنی، جسمی–حرکتی، روانی و سالمندان در آنها تحت مراقبت قرار دارند.

گلپرور با اشاره به آمار کلی تحت پوشش بهزیستی استان گفت: «۲۷ هزار و ۵۶۶ معلول در استان تحت پوشش هستند که از این تعداد، ۲۲ هزار و ۵۷۳ نفر ماهیانه مستمری دریافت می‌کنند.» به گفته وی، میزان مستمری بر اساس بعد خانوار بین یک میلیون و ۴۰۰ هزار تا چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان متغیر است.

معاون توانبخشی بهزیستی همچنین اعلام کرد: «۲ هزار و ۵۴۰ معلول از حق پرستاری در خانواده برخوردارند که مبلغ آن چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. همچنین ۵۶۷ نفر از افراد دارای ضایعه نخاعی نیز همین میزان حق پرستاری را دریافت می‌کنند.»

وی در ادامه افزود: «علاوه بر مراکز شبانه‌روزی، ۲۵ مرکز روزانه نیز خدمات آموزشی و توان‌بخشی پزشکی را به ۸۲۹ معلول ارائه می‌دهند.»