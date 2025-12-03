به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فریدالدین حجت‌الاسلامی گفت: در راستای ارائه خدمات تخصصی به جامعه هدف، در هشت ماهه نخست امسال هفت مرکز توانبخشی و مراقبتی معلولان ذهنی با ظرفیت ۶۰۷ نفر، سه مرکز سالمندان با ظرفیت ۲۲۵ نفر و چهار مرکز توانبخشی بیماران روانی مزمن با ظرفیت ۵۲۳ نفر فعال بوده‌اند.

او افزود: در بخش مراکز حمایتی نیز ۲ خانه نیمه‌راهی بیماران روانی مزمن با ظرفیت ۲۰ نفر و ۲ خانه حمایتی سالمندان با ظرفیت ۲۰ نفر به ارائه خدمات می‌پردازند.

مدیرکل بهزیستی استان همدان با اشاره به توسعه خدمات غیرحضوری به توان یابان بهزیستی، تصریح کرد: ۶ مرکز با ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی مبتنی بر خانواده به ۳۵۱ نفر و پنج مرکز با ارائه خدمات ویزیت در منزل به ۲۹۸ نفر از معلولان نیازمند، امکان دریافت خدمات در منزل را فراهم کرده‌اند.

حجت‌الاسلامی گفت: این مراکز با بهره‌گیری از کادر مجرب و امکانات تخصصی، گام مهمی در جهت بهبود کیفیت زندگی معلولان عزیز و کاهش بار مراقبت از آنان بر دوش خانواده‌ها برداشته‌اند.