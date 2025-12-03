هم‌زمان با نخستین روز هفته جهانی خاک، فعالیت‌های ویژه مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی خوزستان با رویکرد تبیین اهمیت سلامت خاک در امنیت غذایی آغاز شد.

خاک سالم، امنیت غذایی، مدیریت سازگار و سلامت‌محور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی خوزستان، بر ضرورت توجه جدی به سلامت خاک و نقش آن در تأمین امنیت غذایی کشور تأکید کرد.

عباس ساکی با اشاره به شعار روز نخست با عنوان خاک سالم، امنیت غذایی، مدیریت سازگار و سلامت‌محور اظهار داشت: سلامت خاک زیربنای سلامت جامعه است. اگر هدف ما دستیابی به امنیت غذایی پایدار است، باید نگاه علمی، مدیریت سازگار با اقلیم و رویکرد سلامت‌محور را در همه برنامه‌های مرتبط با خاک و کشاورزی به‌کار بگیریم.

وی افزود: کاهش و رفع چالش‌های خاک استان، ترویج کشاورزی پایدار و ارتقای آگاهی عمومی از اولویت‌های اصلی ماست. حفاظت از خاک مسئولیتی ملی است و تنها با مشارکت مردم، دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی به نتیجه خواهد رسید.