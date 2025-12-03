به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: تاکنون دو هزار و ۶۲۹ پلاک مشمول قانون رفع تداخلات در استان تعیین تکلیف شده و این روند تا پایان امسال جاری به پایان می‌رسد.

صفر حسین‌زاده، با بیان اینکه قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی بستر مهمی برای توسعه متوازن و شفاف‌سازی در مدیریت اراضی است، افزود: اجرای این قانون نقش تعیین‌کننده‌ای درحفظ منابع و ایجاد انسجام در فرآیند‌های مرتبط با مالکیت و بهره‌برداری از زمین دارد.

حسین زاده اظهارکرد: کمیسیون‌های رفع تداخلات اراضی با رسیدگی کارشناسی و عادلانه به اختلافات، زمینه ایجاد امنیت حقوقی را برای بهره‌برداران فراهم می‌کنند و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در استان را تسهیل می‌بخشند.

وی گفت: در سال‌های گذشته، تداخلات اراضی موجب بروز اختلافات حقوقی و قضایی میان کشاورزان و دستگاه‌های دولتی شده بود و این موضوع بر امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تأثیر منفی داشت، اما تعیین تکلیف این پرونده‌ها آرامش و اطمینان بیشتری برای بهره‌برداران ایجاد می‌کند و مالکیت اراضی آنان را به‌صورت رسمی مورد تأیید قرار می‌دهد.

حسین‌زاده، همچنین با تشریح شیوه اعتراض اشخاص به آرای کمیسیون‌ها، برحق قانونی شهروندان برای ثبت اعتراض و دقت دستگاه‌های مسئول در رسیدگی به این موارد تأکید کرد.

وی، با اشاره به پایان یافتن پرونده‌های مربوط به تداخلات اراضی تا پایان امسال گفت: این هدف با تلاش کارکنان بخش امور اراضی و همکاری دستگاه‌های مرتبط درحال تحقق است.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی، با بیان ضرورت حفاظت از اراضی ملی، زراعی و باغی اضافه کرد: این موضوع وظیفه‌ای همگانی است و مردم باید در صیانت از منابع ارزشمند طبیعی و تأمین امنیت غذایی نسل‌های آینده نقش‌آفرینی کنند.