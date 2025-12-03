پخش زنده
یک شکارچی غیرمجاز در منطقه شکار ممنوع «ژرف» فریمان دستگیر و یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه زنی کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره محیط زیست فریمان گفت: در عملیاتی غافلگیرکننده و سریع، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان با همکاری مأموران انتظامی موفق به دستگیری یک متخلف شکار و صید در منطقه شکار ممنوع «ژرف» شدند.
جواد ستوده افزود: این فرد در حالی دستگیر شد که یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه زنی تک لول به همراه هشت تیر فشنگ ساچمه زنی، شش تیر فشنگ چهارپاره و یک دوربین چشمی در اختیار داشت.
وی اظهار داشت: این اقدام به موقع و هوشمندانه نیروهای محیط زیست، مانع از وارد شدن خسارت به حیات وحش ارزشمند منطقه شد.
ستوده اعلام کرد: «برخورد جدی با هرگونه تخلف شکار و صید در دستور کار قرار دارد و از مردم می خواهیم با مشاهده موارد مشابه، مراتب را فورا به یگان حفاظت گزارش دهند».