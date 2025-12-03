برگزاری مراسم تکریم خانواده شهدای اصناف و بازاریان البرز
مراسم تکریم و بزرگداشت خانوادههای معظم شهدای شاخص اصناف و بازاریان استان البرز،با حضور جمعی از مسئولان، خانوادههای شهدا، اعضای ستاد اجلاسیه ۴۵۵ شهید اصناف و فعالان صنفی برگزار شد.
، سردار سرتیپ دوم پاسدار حسینپور رئیس سازمان بسیج اصناف کشور، با بیان اینکه فرهنگ شهادت میراث ارزشمند شیعه از ائمه اطهار (ع) و خاندان مطهر آنان است گفت: «حضرتامالبنین (س)، مادر چهار شهید کربلا، الگویی جاودانه برای همه مادران شهدا و نماد ایثار و وفاداری است.»
وی با اشاره به برگزاری موفق یادوارههای شهدای اصناف در سطح استان در سال گذشته، از تلاشهای دستاندرکاران ستاد اجلاسیه قدردانی کرد.
در بخشی از مراسم، از خانوادههای معظم شهدای شاخص اصناف بهویژه مادران شهید تجلیل بهعمل آمد. همچنین از کمیتههای مختلف ستاد اجلاسیه ۴۵۵ شهید اصناف و بازاریان استان البرز بهپاس همراهی و نقشآفرینی آنها در اجرای برنامههای مرتبط تقدیر شد.