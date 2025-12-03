به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ فتح‌اله نصیریان با اعلام اجرای طرح تشدید برخورد با توقف خودرو‌ها در پیاده‌راه‌ها گفت: با توجه به نارضایتی شهروندان و ایجاد مزاحمت برای عبور عابران پیاده ، این طرح به‌صورت همزمان در مرکز استان و تمامی شهرستان‌ها اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه در این طرح، خودرو‌هایی که در پیاده‌رو‌ها مرتکب تخلفات ساکن شوند، ابتدا تذکر دریافت می‌کنند و در صورت تکرار، اعمال قانون خواهند شد افزود: در صورت تکرار تخلف، خودرو با جرثقیل به پارکینگ منتقل می‌شود.

رئیس پلیس راهور استان با تاکید بر اینکه اجرای این طرح در راستای فرهنگ‌سازی و احترام به حقوق عابران پیاده اجرای می‌شود گفت: پارک خودرو در مسیر‌های پیاده‌رو علاوه بر ایجاد مزاحمت، موجب اخلال در نظم شهری می‌شود و پلیس بدون اغماض با این دسته از تخلفات برخورد خواهد کرد.