رئیس پلیس راهور گیلان از اجرای طرح تشدید برخورد با خودروهای متخلفی خبر داد که با توقف در پیادهراهها سد معبر میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ فتحاله نصیریان با اعلام اجرای طرح تشدید برخورد با توقف خودروها در پیادهراهها گفت: با توجه به نارضایتی شهروندان و ایجاد مزاحمت برای عبور عابران پیاده ، این طرح بهصورت همزمان در مرکز استان و تمامی شهرستانها اجرایی شده است.
وی با اشاره به اینکه در این طرح، خودروهایی که در پیادهروها مرتکب تخلفات ساکن شوند، ابتدا تذکر دریافت میکنند و در صورت تکرار، اعمال قانون خواهند شد افزود: در صورت تکرار تخلف، خودرو با جرثقیل به پارکینگ منتقل میشود.
رئیس پلیس راهور استان با تاکید بر اینکه اجرای این طرح در راستای فرهنگسازی و احترام به حقوق عابران پیاده اجرای میشود گفت: پارک خودرو در مسیرهای پیادهرو علاوه بر ایجاد مزاحمت، موجب اخلال در نظم شهری میشود و پلیس بدون اغماض با این دسته از تخلفات برخورد خواهد کرد.