دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ریگان از برخورد جدی دستگاه قضایی با قرعهکشیها و بختآزماییهای آنلاین در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان، محمدصالح سعیدی گراغانی با تأکید بر غیرقانونی بودن این فعالیتها، افزود: جمعآوری وجه نقد از شهروندان، برگزاری هرگونه قرعهکشی در شبکههای اجتماعی و اهدای جوایز نقدی یا غیرنقدی، طبق بند ۳ ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی جرم است.
وی ادامه داد: هر نوع فعالیت یا تبلیغ در زمینه بختآزمایی، مصداق شرطبندی و قمار و تحصیل مال از طریق نامشروع بوده و با عاملان آن برخورد قانونی خواهد شد.
دادستان ریگان با اعلام زمان اجرای برخوردها، افزود: از تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۴، برای افرادی که اقدام به تبلیغ یا برگزاری اینگونه مراسمات کنند، پرونده قضایی تشکیل میشود و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
وی درباره هدف این رویکرد نیز اظهار کرد: این اقدامات با هدف حفظ حقوق شهروندان، جلوگیری از فریب مردم و مقابله با گسترش فعالیتهای مجرمانه در پوشش بختآزمایی انجام میشود.