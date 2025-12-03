به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: بیش از هفت هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش ۲.۸ میلیارد ریال توسط بازرسان این اداره کل در مشهد کشف و ضبط شد.

علی باخرد افزود: مرکز نگهداری سوخت قاچاق در یکی از مناطق حاشیه‌ ای مشهد قرار داشت که با گزارش‌ های مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی شناسایی شد.

وی اظهار کرد: پس از شناسایی این مرکز، با تعزیرات حکومتی، گشت مشترکی با حضور کارشناسان بازرسی اداره کل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی و مأموران کلانتری پایانه مسافربری مشهد به محل اعزام شد.

باخرد اضافه کرد: بازرسان به مخازن بزرگی که در عمق زمین و داخل یک چاه جاسازی شده بود، دست یافتند و از این مخزن زیرزمینی پنج هزار لیتر گازوئیل استخراج شد، همچنین ۲ هزار لیتر گازوئیل نیز از بشکه‌ ها کشف شد.

وی ادامه داد: در این عملیات یک وسیله نقلیه نیز توقیف و یک متهم توسط ماموران کلانتری دستگیر شد، همچنین پس از هماهنگی با مرجع قضایی، نماینده شرکت نفت مشهد در محل حاضر شد و کل محموله کشف‌ شده با دستور قضایی به انبار شرکت نفت تحویل شد.

باخرد با اشاره به تشکیل پرونده و ارسال به تعزیرات حکومتی گفت: پس از انجام تحقیقات اولیه، گزارش نهایی و مستندات پرونده برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.