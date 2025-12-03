همایش گرامیداشت ۱۲ آذر، روز قانون اساسی به همت تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، همایش گرامیداشت ۱۲ آذر، روز قانون اساسی با هدف توجه دوباره به فلسفه شکل‌گیری قانون اساسی و تقویت درک دانشجویان از کارکرد‌های آن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برگزار شد

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل استان لرستان در این همایش با اشاره به شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه قرآن و سنت و نقش آن در هدایت مسیر کشور گفت: این قانون جزو بی‌نظیرترین، پیشرفته‌ترین، کارآمدترین و موثرترین قوانین موجود در دنیا است.

سردار نعمت الله باقری افزود: رسالت قانون اساسی عینیت بخشیدن به زمینه‌های اعتقادی نهضت جمهوری اسلامی ایران است و شرایطی را فراهم می‌کند که در آن انسان با ارزش‌های والا پرورش یابد.

وی گفت: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است که اگر نباشد کشور دچار هرج و مرج می‌شود.