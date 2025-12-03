بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حجتالاسلام مهدی متقیفر در بوشهر با بیان اینکه «فعالیتهای فرهنگی، قلب مأموریتهای کمیته امداد است»، اظهار کرد: امسال شاهد حضور پرشور بیش از هزار نفر از فرزندان و جوانان تحت پوشش استان بوشهر در اردوهای فرهنگی، تربیتی و آموزشی بودیم که اثربخشی عمیقی در تقویت هویت دینی و اجتماعی آنان داشته است.
وی افزود: این اردوها بهویژه برنامههای ملی مانند اردوهای مشهد مقدس با حضور بیش از ۴۰ هزار نفر در سطح کشور، فرصتی بیبدیل برای ایجاد نشاط، آموزش مهارتهای زندگی و تعمیق باورهای اعتقادی است.
حجتالاسلام متقیفر با اشاره به موفقیتهای چشمگیر تحصیلی مددجویان، گفت: توزیع بیش از ۸۴۵ هزار بسته تحصیلی در کشور و کسب ۲۳۲۲ رتبه زیر ۱۰ هزار کنکور، از برکات توجه ویژه به امر آموزش است که افتخار آن، از جمله به استان بوشهر تعلق دارد.
وی ادامه داد: حمایت از تحصیلات عالی نیز با شتاب ادامه دارد، به طوری که تنها در ۹ ماه امسال، بیشاز ۳۰۰ میلیارد تومان وام دانشجویی و نخبگی به دانشجویان تحت پوشش اختصاص یافته است.
معاون فرهنگی کمیته امداد، مشاوره تخصصی را یکی از محورهای اصلی سیاستهای فرهنگی این نهاد برشمرد و با بیان اینکه در حال حاضر حدود هزار مشاور در سراسر کشور فعالیت میکنند، تأکید کرد: برای پوشش کامل و کیفی نیاز خانوادهها، به حداقل سه هزار مشاور نیاز داریم.
وی از تمامی متخصصان و مشاوران دغدغهمند خواست تا برای تقویت شبکه مشاورهای کمیته امداد و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به این نهاد بپیوندند و افزود: کلینیکهای تخصصی ما در استانها آمده همکاری و بهرهگیری از توانمندیهای ارزشمند اهل فن است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت جشنواره ملی «باران وحی» با حضور بیش از ۴۰۰ هزار نفر اشاره کرد و استان بوشهر را از استانهای پیشرو در این عرصه دانست.
وی در پایان تصریح کرد: سیاست اصلی ما، توانمندسازی فرهنگی و آموزشی خانوادهها بهصورت یکپارچه است که برنامهریزی برای گسترش اردوها، افزایش کمکهای تحصیلی، تقویت شبکه مشاوره و اجرای طرحهای فرهنگی نوآورانه در دستور کار جدی معاونت فرهنگی قرار دارد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر نیز در تشریح برنامههای فرهنگی و اردویی این نهاد، بر طراحی هدفمند و گروهمحور اردوها با محوریت توانمندسازی فکری، فرهنگی، اعتقادی و مهارتی خانوادههای تحت حمایت تأکید کرد.
فرید محبی اظهار کرد: برنامههای اردویی ما در دو بخش دروناستانی و اعزامی اجرا میشود. در بخش دروناستانی در دو ماه گذشته نزدیک به هزار نفر از مددجویان در گروههای مختلف مشارکت داشتند.
وی افزود: این اردوها برای گروههای ویژه مانند زنان سرپرست خانوار در قالب طرح مشترک «یاس» با هلال احمر، دانشآموزان کنکوری پایههای یازدهم و دوازدهم، و همچنین دختران و پسران در آستانه ازدواج طراحی شدند که هدف اصلی، ارتقای توانمندیهای فردی و اجتماعی آنان است.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر به اردوهای اعزامی اشاره کرد و گفت: بخش دیگر، اردوهای اعزامی به مشهد مقدس است که با برنامههای غنی فرهنگی و تربیتی همراه است و تا کنون ۴۱۰ نفر از عزیزان تحت پوشش از این فرصت معنوی بهرهمند شدهاند.
محبی با بیان آمارهای قابل توجه در حوزه آموزش، عنوان کرد: در حال حاضر ۱۱،۴۰۰ دانشآموز و ۴۳۰ دانشجو تحت حمایت داریم. همچنین ۳۶۱ نخبه در رشتههای علمی، فرهنگی، تحصیلی و ورزشی شناسایی و مورد حمایت قرار گرفتهاند.
وی از پذیرش تحصیلی قابل افتخار مددجویان خبر داد و افزود: امسال نزدیک به ۱۹۰۰ نفر از دانشآموزان ما در رشتههای مختلف دانشگاههای مطرح کشور پذیرفته شدند. نقطه درخشان این موفقیت، پذیرش حدود ۲۵ نفر در دانشگاه فرهنگیان است که آیندهسازان نظام تعلیم و تربیت خواهند بود.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر در پایان یادآور شد: تمام این برنامهها در راستای سیاست کلان کمیته امداد برای حرکت از حمایتهای معیشتی صرف به سمت توانمندسازی تمامبعدی و سرمایهگذاری بر نیروی انسانی است و ما بسترهای لازم برای شکوفایی استعدادهایشان را فراهم میکنیم.
محبی اضافه کرد: کمیته امداد استان بوشهر با نگاهی تحولگرا و برنامهریزی ساختاریافته، فراتر از حمایتهای مالی، به دنبال ایجاد تحول پایدار در زندگی مددجویان از طریق آموزش، فرهنگ و مهارتافزایی است.