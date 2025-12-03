حمایت‌های فرهنگی و تحصیلی از مددجویان کمیته امداد

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) در نشست با کارشناسان و مشاوران فرهنگی استان بوشهر، با تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی این نهاد، بر نقش محوری فعالیت‌های فرهنگی در حمایت همه‌جانبه از خانواده‌های تحت پوشش تأکید کرد.