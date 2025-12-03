پخش زنده
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به آمادهسازی تجهیزات جدید از حضور دو ناوگروه و بیش از ۱۰۰ تفنگدار در اقیانوسها برای اسکورت شناورها در مسیرهای مواصلاتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر دریادار «شهرام ایرانی» در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در همین لحظه، دو ناوگروه جمهوری اسلامی ایران در اقیانوسها و بیش از ۱۰۰ تفنگدار و تکاور دریایی کشورمان در حال اسکورت شناورها و مسیرهای مواصلاتی دریایی در عمق اقیانوسها هستند.
وی با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی توسعه دریا محور، گفت: نیروی دریایی تجهیزاتی را به میدان آورده که از «پایداری و ماندگاری بالایی» برخوردار است و میتواند در عمق اقیانوس به عنوان یک «پایگاه شناور» حضور یابد.
امیر دریادار ایرانی از ناوشکن سهند با «توان رزمی بسیار بالا» و ناو کردستان به عنوان ناوشکنهای اسکورت کننده شناورهای کشور نام برد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش این دستاوردها را مرهون «برکت خون شهدا»، به ویژه شهدای نیروی دریایی «در قلب دریاها»، و سرمایههای انقلاب دانست.
وی تصریح کرد: این توانمندیها، اجرای «اولویت اول مسیر اقتصادی کشور در حوزه دریا» به ویژه «عملیات اسکورت» را با قدرت ممکن میسازد.
امیر دریادار ایرانی در پایان با اشاره به استفاده از آخرین تجهیزات تولیدشده توسط صنعتگران و شرکتهای دانشبنیان داخلی، گفت: قطعاً این نوید را خواهیم داد که در عرصه دریا بتوانیم همان سیادت دریایی را با اقتدار بیشتر برقرار کنیم.