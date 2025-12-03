روند ادامه دار رشد صادراتی واحدهای کوچک صنعتی
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای علیرضاپور با اعلام این خبر افزود: در این زمینه، در هشتماهه امسال، برای ۲۵ واحد تولیدی امکان بهرهبرداری از این ظرفیت فراهم شده است.
وی اضافه کرد: در سال جاری ۳ طرح مطالعات امکانسنجی جذب سرمایهگذاری خارجی در شهرکها و نواحی صنعتی اجرا شده و به منظور توسعه بازار، واحدهای صنعتی موفق به اخذ ۳۰ استاندارد داخلی و بینالمللی شدهاند.
وی ادامه داد: طی هشتماهه امسال، بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی با حمایت مالی شرکت شهرکهای صنعتی تهران در نمایشگاههای داخلی و خارجی حضور یافتهاند. همچنین واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها میزبان بیش از ۶ هیأت تجاری خارجی بوده و نشستهای تجاری B2B متعددی با تجار و فعالان اقتصادی برگزار شده است.
علیرضاپور همچنین گفت: ساماندهی ۱۵۰ واحد تولیدی فعال فاقد پروانه بهرهبرداری، احیای ۶۵ واحد راکد و افزایش ظرفیت تولید ۳۰۰ واحد صنعتی از اقدامات توسعهای اجرا شده طی هشتماهه امسال است.
وی گفت: در این مدت ۲۵ واحد تولیدی بازسازی و نوسازی شدهاند و برنامهریزی شرکت بر این است که با توجه به میانگین بیش از ۲۰ سال عمر صنایع کوچک، فرآیند نوسازی و بازسازی با همکاری دستگاههای مختلف بهویژه بانکها برای تأمین مالی، با سرعت و هدفگذاری دقیقتری دنبال شود.
علیرضاپور همچنین گفت: واحدهای صنعتی کوچک مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان تهران در سال جاری بیش از ۲۱۰ میلیون یورو صادرات داشتهاند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران با بیان این خبر افزود: میزان صادرات این واحدها در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۶۲ میلیون یورو بوده و روند رشد صادراتی واحدهای کوچک ادامه دارد. وی همچنین گفت: کنسرسیومهای صادراتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی تهران نیز طی سال جاری ۴ میلیون یورو صادرات ثبت کردهاند.