رئیس کل دادگستری خوزستان دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه را تبلور نگاه عالمانه رئیس قوه قضائیه و تاکیدی بر اجرای رویکردهای عالی تحول و تعالی در این قوه برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی گفت: آنچه در این دستورالعمل آمده، این است که ابتنای کار بر اساس عدالت و رعایت حقوق مراجعین، اصحاب دعوا، متهمین و تمام کسانی که دستگاه قضایی در فرایند دادرسی با آنان ارتباط دارد، قرار گیرد.
وی در دیدار با مدیران و کارکنان قضایی شهرستان بهبهان، اظهار کرد: تا زمانی که امور بر اساس رعایت حق و عدالت، کرامت و شأن انسانی قرار گیرد، همه مشکلات حل میشود. بنابر این باید از این اصلاحیه در تقویت ساز و کارهای نظارتی در حقوق شهروندی، حقوق متهمین و حقوق اصحاب دعوا استفاده کرد.
وی تاکید کرد: در این اصلاحیه به مسائل دیگری از جمله اطلاع رسانی در خصوص پروندههای مهم، زیرساختهای لازم برای نظارت هوشمند، استفاده از ابزارهای نوین برای خدمترسانی و نظارت، استفاده از تجربه و مشورت و یادگیری مهارت در خدمترسانی مطلوب و مسائل مهم دیگری نیز توجه شده است.
دهقانی گفت: هدف ما اجرای سیاستهای تحول و تعالی قوه قضائیه است و این اصلاحیه نیز در همین راستاست. هرجا به این شاخصها خدشه وارد شود، یعنی از دستورالعمل فاصله گرفتهایم و هرجا به آن نزدیک شدیم، یعنی رعایت حقوق و شأن و کرامت انسانی را بهتر رعایت کردهایم.
رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: روحیه همکاری و مشارکت باید در یک مجموعه حاکم باشد و هرجا نیاز به آموزش، یادآوری، یادگیری، خلاقیت و نوآوری، مهارت بهرهبردای از فناوری باشد، باید امکانات آن فراهم شود تا شاهد بهبود امور باشیم.
دهقانی در ادامه با اشاره به برخی مسائل مهم در امر قضاوت، گفت: قاضی باید در تصمیماتش قاطع و این قاطعیت منطبق بر قانون باشد.
وی افزود: نظارت بر رفتار کارکنان و امور دفتری، توجه به اوقات نظارت، استفاده از کارشناسان رسمی به جای خبره، رفع نقص به موقع پروندهها، استفاده از فناوری هوشمند و نظام بدون کاغذ، از مسائلی است که انتظار میرود بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
دهقانی گفت: هدف از وقت نظارت این است که پرونده از فرایند دادرسی خارج نشود و نباید این اوقات طولانی یا بدون تصمیمگیری رها شود.
وی تاکید کرد: استفاده از فناوری هوشمند موجب تسهیل، سرعتبخشی و مدیریت بهتر امور میشود و نباید از آن غافل شد.
پیش از این نشست، رئیس کل دادگستری خوزستان به همراه جمعی از معاونین قضایی خود از حوزه قضایی بهبهان بازدید و در جریان امور قرار گرفت.