

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا وسیما با اشاره به انعقاد قرارداد جدید بیمه تکمیلی مستمری‌بگیران، بر اهمیت این پوشش درمانی پس از دوران اشتغال تأکید کرد.

فراتی افزود: در بیمارستان‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی، خدمات درمانی برای بازنشستگان رایگان است. در مراکز درمانی وزارت بهداشت نیز برای افراد بالای ۶۵ سال خدمات رایگان در نظر گرفته شده و هزینه‌ها از سوی سازمان پرداخت می‌شود. با وجود این، بیمه تکمیلی همچنان نقش مهمی در کاهش نگرانی‌های مالی درمان دارد.

وی با اشاره به اینکه استفاده از بیمه‌ی تکمیلی اختیاری است افزود دلیل پایین بودنِ سقفِ تعهداتِ بیمه‌ی تکمیلی، شرایطِ اقتصادیِ نامناسب بسیاری از مستمری بگیران است.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبیوی ناترازیِ مالی میانِ منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی را چالش کنونی دانست و گفت: تأخیر ایجاد شده در پرداخت‌های مربوط به بیمه تکمیلی به بازنشستگان، تا حدی ناشی از عدم توازن (ناترازی) در مجموعه تعهدات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی است و این سازمان نیز در پرداخت سهم خود در بیمه‌های تکمیلی دچار مقداری تأخیر در انجام تعهدات است.



فراتی همچنین با اشاره به اینکه اولویت اصلی سازمان، پرداخت حقوق مستمری‌بگیران است گفت: پس از آن، مواردی مانند تعهدات کوتاه‌مدت و پرداخت‌های مربوط به بیمه‌ها یا مراکز درمانی قرار می‌گیرند به همین دلیل، پرداختی‌ها در این بخش‌ها با تأخیر مواجه می‌شود و طبیعی است که شرکت‌های طرف قرارداد نیز اذعان می‌کنند که به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از سازمان، در پرداخت هزینه‌های تکمیلی به بیمه‌شدگان دچار تأخیر می‌شوند و امید است که این مشکل تا پایان سال جاری مرتفع شود.