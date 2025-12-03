پخش زنده
امروز: -
همزمان با سالروز وفات حضرتام البنین سلام الله علیها و روز مادران و همسران شهید، پیکر مادر شهید علی بکتاش در گنبدکاووس تشییع و در آرامگاه ابدیش به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سالروز وفات حضرت ام البنین (ام العباس) سلام الله علیهاست و این روز بهانهای بود تا بار دیگر از مادران و همسران شهیدی تکریم شود که آلالههای جوان و سبزقامت شان را در راه دفاع از حق فدا کردند.
همچنین در چنین روزی که به نام مادران و همسران شهدا نامگذاری شده است پیکر مادر شهید علی بکتاش برفراز دستان مردم قدرشناس گنبدکاووس تشییع شد و در آرامگاه ابدیش به خاک سپرده شد.