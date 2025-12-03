به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان‌غربی با اشاره به آماده شدن ۱۰۴ فرصت سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری استان گفت: در حال حاضر بیش از ۵۵ طرح سرمایه گذاری در حوزه گردشگری با اعتبار بیش از در ۱۰ هزارمیلیارد تومان درحال انجام است که چهارمورد از این طرح‌ها هتل‌های پنج ستاره هستند.

مرتضی صفری افزود: هتل پنج ستاره ماکو آماده بهره برداری است، هتل پنج ستاره خوی در بهمن ماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد و هتل پنج ستاره مهاباد نیز کلنگ زنی شده و در حال انجام است و دو هتل پنج ستاره هم در شهرستان ارومیه درحال طی فرایند اخذ موافقت نامه اصولی هستند.

صفری تصریح کرد: این طرح‌های سرمایه گذاری در مبادی اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان‌غربی در اختیار عموم قرار گرفته است.

وی، همچنین از آماده شدن بیش از ۲۰ تفاهم نامه برای عقد قرارداد در این زمینه خبر داد و گفت: حوزه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری استان حوزه‌ای سودآور و جذاب است و از همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در این بخش دعوت می‌شود.