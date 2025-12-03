معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به تنوع فرهنگی در استان گفت: اسناد بالا دستی در حوزه آموزش و پرورش باید با ملاحظات بومی هر استان تطبیق داده شوند تا اثربخشی لازم را داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب اله فضل اله‌پور روز چهارشنبه در شورای فرهنگ عمومی خوزستان با بیان ضرورت بازنگری در اسناد و رویکرد‌های بالادستی، خواستار تشکیل کمیته‌ای ویژه برای تولید و بازبینی محتوای متناسب با شرایط استان شد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش سنگ بنای هر تغییر و توسعه‌ای در کشور است اظهار کرد: اسناد بالادستی در حوزه آموزش و پرورش از جمله برنامه‌های توسعه، با مشکل عدم بومی‌سازی و در نظر نگرفتن تنوع فرهنگی مواجه هستند.

فضل اله‌پور افزود: مسائل قومی، اجتماعی و فرهنگی لزوما باید در این اسناد دیده شوند در حالی که در بیشتر نقاط کشور نسخه واحدی اجرا می‌شود.

معاون استاندار خوزستان با اشاره به مشکل روش‌شناختی در تفکیک نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اسناد بیان کرد: لازم است کمیته‌ای تحت عنوان کمیته تولید محتوا یا بررسی و تجدیدنظر در برخی محتوا‌ها ایجاد شود.

فضل‌اله‌پور با اشاره به ورود جدی استانداری به موضوع آسیب‌های اجتماعی مانند خودکشی در میان دانش‌آموزان گفت: خودکشی موضوعی چندوجهی است و با یک نسخه واحد حل نمی‌شود؛ این آسیب ریشه در خانواده و جامعه دارد و نیازمند بازتعریف روش‌هاست.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به تصویرسازی‌های گا‌ها نادرست رسانه‌ای در مورد خودکشی گفت: این نگاه به ساختار فرهنگی استان کمک نمی‌کند بلکه باید در کمیته‌های کارشناسی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد