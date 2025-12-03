تیم والیبال مهرگان نور در چهارمین هفته لیگ برتر، در خانه با نتیجه ۳ بر صفر به تیم قدرتمند فولاد سیرجان ایرانیان باخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ تیم مهرگان نور در چهارمین هفته رقابت‌های لیگ برتر والیبال، در خانه و در حضور پرشور هوادارانش، سه بر صفر مقابل فولاد سیرجان ایرانیان (مدافع عنوان قهرمانی) شکست خورد.

این دیدار بعدازظهر امروز چهارشنبه در سالن امام خمینی(ره) نور و در مقابل حدود ۱۱۰۰ تماشاگر برگزار شد.

ست اول به طور کامل در اختیار میهمان بود و مهرگان با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ شکست خورد. اما در ست دوم، والیبالیست‌های نور بازی متعادل‌تری ارائه دادند و تا آستانه پیروزی پیش رفتند؛ با این حال در پایان، این ست حساس را با نتیجه ۲۸ بر ۲۶ واگذار کردند.

در ست سوم نیز اگرچه مهرگان بازی نزدیکی را به نمایش گذاشت، اما در نهایت با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ مغلوب شد تا فولاد سیرجان به پیروزی ۳ بر صفر و کسب ۳ امتیاز دست یابد.

داوری این مسابقه را مرتضی اکرمی، مجتبی بیداریان و محمدوحید مهرپور برعهده داشتند و امیرهوشنگ منظمی و ابوالقاسم سیستانی‌پور نیز به عنوان ناظران فنی نظارت کردند. در جریان بازی سه کارت زرد نشان داده شد که یک مورد به تیم مهرگان (به دلیل تأخیر) و دو مورد نیز به اسماعیل مسافر (بازیکن سیرجان) و رضا رضایی (بازیکن مهرگان) تعلق گرفت.