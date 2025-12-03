مربی شمس آذر: برای کسب نتیجه خوب به مصاف خیبر میرویم
مربی شمس آذر در نشست خبری پیش از بازی با خیبر خرمآباد با اشاره به اینکه همواره یک بازی خوب و با کیفیت داشتهایم گفت: برای کسب نتیجه خوب به مصاف خیبر میرویم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مرتضی شهسواری چهارشنبه بعدازظهر در کنفرانس خبری پیش از دیدار با خیبر خرمآباد اظهار کرد: ۲ تیم از مجموعههای جوان و باانگیزه لیگ هستند و انتظار میرود مسابقه فردا یکی از دیدارهای جذاب هفته باشد.
وی با قدردانی از هواداران شمسآذر افزود: تیم ما در هفتههای اخیر بازیهای باکیفیتی ارائه داده و استقبال هواداران نشان داده که از سبک بازی تیم لذت بردهاند و امیدواریم در دیدار فردا نیز همین روند ادامه داشته باشد و بتوانیم نمایشی درخور تماشاگران ارائه کنیم.
مربی شمسآذر با اشاره به حمایت گسترده تماشاگران خیبر در ورزشگاه بیان کرد: حضور تماشاگران همیشه عامل افزایش انگیزه بازیکنان است و فوتبال بدون تماشاگر معنا ندارد و خوشحالیم که در فضایی پرشور بازی خواهیم کرد و تلاش میکنیم کیفیت واقعی تیم را نشان دهیم.
شهسواری درباره وضعیت فنی شمسآذر نیز توضیح داد: تیمی جوان و تلفیقی از بازیکنان باتجربه لیگ برتر داریم و از لحظه آغاز بازی تا سوت پایان برای برد تلاش میکنیم و گاهی شانس یاری نمیکند و توپهایی که باید تبدیل به گل شوند، از دست میروند؛ اما هرگز با تفکر مساوی وارد زمین نشدهایم و همواره برای کسب سه امتیاز مبارزه کردهایم.
وی با اشاره به عملکرد بازیکنان در هفته گذشته اضافه کرد: در حالی که ۲ بار توپبچههای به تیر دروازه برخورد کرد، تیم مقابل از تنها موقعیت خود بهره برد و همین تفاوت نتیجه را رقم زد و با وجود این موضوع، تیم از نظر بدنی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و تمرینات منظم زیر نظر وحید رضایی باعث شده در همه ورزشگاهها بدون نگرانی از شرایط بدنی به میدان برویم.
شهسواری درباره ترکیب تیم برای بازی فردا اعلام کرد: شمسآذر تنها یک بازیکن محروم دارد و مصدومان نیز به تمرینات بازگشتهاند.
وی افزود: بازیکنان جوان تیم در هفته گذشته عملکرد درخشانی داشتند و حضور چند بازیکن هجده تا بیست ساله در میدان نشان داد که آیندهسازان تیم آماده هستند و کیفیت مورد انتظار کادرفنی را ارائه میدهند.
مربی شمسآذر در پایان با اشاره به اهمیت نقش هواداران تصریح کرد: بازیکنان ما با حضور تماشاگران آشنا هستند و از این فضا انرژی میگیرند. امیدواریم با حمایت هواداران و تلاش بازیکنان، نتیجهای مطلوب کسب کنیم و با دست پر به قزوین بازگردیم.
دیدار تیمهای فوتبال خیبر خرم آباد و شمس آذر قزوین فردا پنجشنبه ساعت ۱۵:۱۵ در ورزشگاه تختی خرمآباد برگزار میشود.