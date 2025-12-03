به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دانشگاه تربت‌ حیدریه در آیین افتتاح این همایش گفت: از مجموع ۴۲۴ مقاله علمی رسیده به دبیرخانه ۲۵۶ مقاله پذیرش شد که چهار مقاله به صورت کلیدی و حضوری اجرا و بقیه به صورت پوستر در معرض دید حاضران قرار دارد.

دکتر عباس خاشعی سیوکی پنج محور اصلی این همایش یک روزه را شامل «اکولوژی، تولید، اصلاح و مکانیزاسیون گیاهان دارویی»، «صنایع غذایی، بسته‌بندی و فرآوری گیاهان دارویی»، «فارماکولوژی و کاربرد گیاهان دارویی در طب سنتی»، «اقتصاد، بازاریابی و صادرات محصولات دارویی» و «فرهنگ، محیط‌ زیست، اکوتوریسم و دانش‌ های بومی» عنوان کرد.

وی بیان کرد: ۳۴ درصد از مقالات در حوزه تولید گیاهان دارویی، ۳۰ درصد در بخش دارویی و پزشکی، ۱۵ درصد در بخش اقتصاد، بازار و گردشگری، ۱۵ درصد در بخش فرآوری صنایع غذایی و بقیه به صورت متفرقه است.

رئیس دانشگاه تربت‌ حیدریه با بیان اینکه همایش گیاهان دارویی و طب سنتی تربت‌ حیدریه به صورت ۲ سالانه برگزار می‌ شود، ادامه داد: آذر ماه سال ۱۳۹۲ نخستین دوره این همایش برگزار شد.

خاشعی سیوکی گفت: افزون بر ۶۰ درصد از شرکت‌ کنندگان را کشاورزان فعال در حوزه گیاهان دارویی تشکیل می‌ دهند و همایش با مشارکت بخش خصوصی و بدون هزینه‌ ای برای دانشگاه برگزار شده است.

مرکز شهرستان ۲۲۵ هزار نفری تربت‌ حیدریه علاوه بر اینکه قطب درمان منطقه جنوب خراسان رضوی است، با مزیت‌ های مختلف در حوزه کشاورزی، معدن، صنعت و تجارت در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد.