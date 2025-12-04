پخش زنده
اصفهان با ثبت بیش از ۱۷ هزار سفر در سامانه حمل و نقل همیار ویژه معلولان پیشتاز و الگویی برای کلان شهرهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه حمل و نقل معلولان در بسیاری از شهرها نیست و یا بهصورت مستقل با همت تاکسیرانی اجرا نمیشود، گفت:در اصفهان تنها سامانه حملونقل معلولان مبتنی بر رصد، تحلیل، نظارت و گزارشگیری فعالیت میکند و راهاندازی این سامانه به الگویی برای سایر کلانشهرها تبدیل شده است.
محمد پرورش افزود:رانندگان این سامانه به افراد دارای معلولیت شامل معلولان جسمی حرکتی، ذهنی، اوتیسم، ناشنوا، نابینا، کمشنوا و چند معلولیتی خدمترسانی میکنند که در ماه گذشته ۱۰۷۲ سفر به وسیله وَن بوده است.
وی در بیان آمار مربوط به این سامانه ادامه داد: بیشترین استفاده در روزهای دوشنبه و کمترین استفاده در روزهای جمعه بوده و ساعت ۱۲ ظهر بیشترین تقاضای سفر ثبت شده است و این آمارها نشاندهنده کارآمدی سیستم است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان از افزوده شدن پشتیبانی تلفنی و مجازی شبانهروزی، امکان ثبت شکایت و انتقاد بهصورت برخط در سامانه خبر داد و گفت:این امکانات کیفیت خدمات و دسترسپذیری را برای خانوادهها افزایش داده است.
وی با اشاره به ثبت ۱۷ هزار و ۵۲۶ سفر در سامانه همیار در دو سال گذشته افزود: افزایش آمار نشان دهنده بسترسازی مناسب این سامانه است، که دسترسی معلولان را تسهیل و نقش مهمی در حضور اجتماعی و آموزشی آنان ایفا کرده است.
سال ۱۴۰۲ همزمان با روز جهانی معلولان، سامانه حملونقل معلولان همیار رونمایی شد.