کلینیک تخصصی صنعت و معدن سبزوار با نام شهید هاشمی تبار از شهدای هسته ای جنگ ۱۲ روزه در سبزوار افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حامد قربانی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سبزوار در مراسم افتتاح این کلینیک گفت: وجود بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی و معدنی در منطقه سبزوار وجود کلینیک تخصصی صنعت و معدن را برای حل چالش های پیش روی واحدهای تولیدی ضروری ساخته بود و در این کلینیک درصدد حل مشکلات واحدهای صنعتی از طریق هماهنگی و هم افزایی سازمان های دولتی و بخش خصوصی و نخبگان و استادان مجرب دانشگاهی هستیم.
احسان خانه آباد رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: از ابتدای شروع به کار این کلینیک در مشهد مقدس بیش از ۱۵۰۰ واحد صنعتی استان پیمایش و مشکلات آن ها رصد و برای حل آن با دستگاه های اجرایی و موسسات مالی رایزنی و هماهنگی انجام شده است.
وی افزود: بعد از موفقیت در انجام این رسالت خود صنعتگران از این کلینیک استقبال کردند و کلینیک سبزوار به عنوان دومین کلینیک تخصصی استان به همت خود صنعتگران و فعالان معدن منطقه راه اندازی شد تا بتوان در جهت استفاده بهینه از ظرفیت های علمی و تولیدی برای توسعه این بخش گام برداشت.