به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش بینی بیانگر عبور امواج کم دامنه تراز میانی جو می‌باشد که طی امروز چهارشنبه موجب افزایش ابر و افزایش وزش باد در ساعات بعدازظهر در برخی مناطق استان خواهد شد. همچنین احتمال برخی رگبار‌های پراکنده باران در ساعات بعدازظهر امروز در نوار جنوب استان دور از انتظار نمی‌باشد.

مرادی افزود: از بامداد فردا پنجشنبه موقتا با افزایش نسبی پایداری و سکون نسبی جو پتانسیل انباشت آلاینده‌های جوی تا حدی افزایش خواهد یافت که می‌تواند موجب افزایش غاظت آلاینده‌ها در برخی از ساعات در حد ناسالم برای گروه‌های حساس تا صبح روز جمعه شود.

اما بر اساس خروجی فعلی مدل‌ها با افزایش مجدد ناپایداری‌ها از ظهر جمعه ضمن کاهش پتانسیل انباشت آلاینده‌های جوی، در ساعات بعدازظهر موجب رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده باران و وزش باد در برخی نواحی استان خواهد شد و همین شرایط در طی روز شنبه نیز تداوم خواهد یافت.

از نظر دمایی با توجه به ریزش هوای سرد شمالی دمای هوا طی دو روز آینده روند کاهشی خواهد داشت.

بررسی‌های فعلی نشان دهند ورود یک سامانه بارشی نسبتا قوی از اواخر وقت یکشنبه به کشور می‌باشد که در صورت عدم تغییر الگوی نقشه‌های پیش یابی موجب بارش‌های قابل ملاحظه‌ای در نواحی غرب و دامنه‌های زاگرس و البرز و با شدت کمتر استان مرکزی خواهد شد.