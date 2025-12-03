به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس گفت: در پی سفر موفق هیئت اقتصادی استان فارس به استان سرخان دریا ازبکستان در ماه گذشته و امضا تفاهم‌نامه ها‌ی همکاری دو جانبه اقتصادی. هیئت تجاری این استان در قالب تجار و بازرگانان این شهر ازبکستانی در نمایشگاه پنجگانه صنعت، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شیراز حضور پیدا می‌کنند.

محسن نهاوندی افزود: این هیئت برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی، و فناوری‌های نوین حضور یافته و جلسات B۲B با فعالان اقتصادی استان برگزار می‌کند.

بزرگترین رویداد صنعتی جنوب کشور در مرکز استان فارس در قالب ۵ عنوان نمایشگاهی تخصصی، شامل: سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت - سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ابزارآلات - نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق - هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت چوب - سومین نمایشگاه تخصصی متالورژی در مرکز استان فارس، از ۱۸ تا ۲۱ آذر در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی فارس برگزار می‌ شود

نهاوندی افزود : سفر هیئت فارس به سرخان دریا، پلی محکم از دوستی و تجارت ایجاد کرد؛ حالا شاهد بازگشت این هیئت هستیم که نشان‌دهنده اعتماد متقابل است.

وی گفت : نمایشگاه صنعت شیراز، فرصتی طلایی برای صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی است و پیش‌بینی می‌کنیم حضور اعضای تجاری ازبکستان به امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری اقتصادی منجر و روابط اقتصادی ایران و ازبکستان را تقویت کند.