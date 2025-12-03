معاون قضائی قوه قضائیه گفت: روند رسیدگی به پرونده‌ها در خاتم مطلوب است و اطاله دادرسی تقریباً وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون قضائی قوه قضائیه در سفر به شهرستان خاتم ضمن بررسی وضعیت پرونده‌ها و واحد‌های قضایی، بخشی از مطالبات اداری و زیرساختی منطقه را ارزیابی کرد.

حجت‌الاسلام مظفری با بیان اینکه هدف اصلی این سفر‌ها ارزیابی میدانی عملکرد حوزه‌های قضایی و شناسایی چالش‌های استان است، گفت: گرچه برخی مشکلات مرتبط با دستگاه‌های دولتی و اجرایی است، اما قوه قضاییه آماده است از نظر حقوقی و قضایی در رفع موانع و تسریع امور همکاری کند.

معاون قوه قضائیه افزود: روند رسیدگی به پرونده‌ها در خاتم مطلوب است و اطاله دادرسی تقریباً وجود ندارد. تلاش مضاعف قضات و کارکنان اداری باعث شده پرونده‌ها در زمان قانونی بررسی شوند.

حجت‌الاسلام مظفری یکی از کمبود‌های مهم شهرستان را نواقص موجود در زیرساخت‌های پزشکی قانونی و برخی سازمان‌های وابسته عنوان کرد و اظهار داشت: این موضوع در اولویت پیگیری‌های مرکز قرار خواهد گرفت و پس از بازگشت سفر، در شورای عالی قضایی مطرح می‌شود.

معاون قضائی قوه قضائیه با بیان اینکه بهبود راه‌های مواصلاتی در حیطه مستقیم وظایف دستگاه قضایی نیست، ادامه داد: بر اساس منویات مقام معظم رهبری و رویکرد رئیس قوه قضاییه، این قوه، رفع موانع حقوقی و حمایت قضایی از طرح‌های عمرانی و خدماتی را در دستور کار قرار می‌دهد.

حجت‌الاسلام مظفری با اشاره به اجرای سند تحول قضایی گفت: سریع‌سازی رسیدگی‌ها، احقاق حقوق مردم و یکسان‌سازی سطح خدمات قضایی در مناطق محروم از برنامه‌های جدی قوه قضاییه است و امیدواریم در سفر‌های آینده شاهد برطرف شدن بخش زیادی از این مشکلات باشیم.

دیدار با خانواده شهیدان محمدی، بازدید از بازداشتگاه هرات و ساختمان پزشکی قانونی و اداره ثبت اسناد و همچنین نشست با مسئولان و کارکنان دادگستری از دیگر برنام‌های معاون قوه قضاییه در شهرستان خاتم بود.