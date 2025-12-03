پخش زنده
امروز: -
رقابتهای تکواندو زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان با حضور سه نماینده کشورمان فردا در نایروبی پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان که با حضور ۴۵۲ تکواندوکار از ۷۵ کشور در سالن «موی» مجموعه ورزشی «کاسارانی» شهر نایروبی در حال برگزاری است، فردا پنجشنبه ۱۳ آذر با مبارزات اوزان ۵۷- و ۷۳- کیلوگرم دختران، ۶۳- و ۸۰- کیلوگرم پسران پیگیری میشود که هستی محمدی، امیرعباس رهنما و امیررضا غلامی از تیم کشورمان به دیدار حریفان خود خواهند رفت.
در وزن ۵۷- کیلوگرم دختران، ۲۵ تکواندوکار حضور دارند که هستی محمدی در مبارزه نخست باید با «مینا وردو» از ترکیه مبارزه کند و در صورت برتری به مصاف «سوستایانووا» از قزاقستان میرود.
امیرعباس رهنما در وزن ۶۳- کیلوگرم که ۳۵ تکواندوکار وزنکشی کردهاند، ابتدا باید با «بنت» از بنین پیکار کند و در صورت برتری به مصاف برنده مبارزه کنیا و مصر خواهد رفت.
امیررضا غلامی در وزن ۸۰- کیلوگرم ابتدا به دیدار «علی ادریس» از ترکیه میرود و در ادامه به مصاف «هیثم زرهوتی» دارنده مدال طلای بازیهای کشورهای اسلامی از مراکش خواهد رفت.
تیم ملی تکواندو ایران تاکنون توسط ابوالفضل زندی یک مدال طلا و امیرمحمد اشرافی هم یک مدال برنز کسب کرده است.