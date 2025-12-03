به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرمدیان گفت: دانشگاه علوم پزشکی اراک به منظور تأمین نیروی انسانی متخصص و بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی فارغ‌التحصیلان، در نظر دارد از مشمولان فارغ‌التحصیل مقطع تخصص و دکتری تخصصی در کلیه رشته‌ها برای انجام تعهدات قانونی، به عنوان سرباز هیئت علمی دعوت به همکاری نماید.

وی افزود: با توجه به نیازهای آموزشی و درمانی دانشگاه، برای رشته‌های رادیولوژی، چشم‌پزشکی و پوست امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است تا جذب نیرو در این حوزه‌ها با اولویت و حمایت بیشتری انجام شود.

سرمدیان تأکید کرد: مشمولان واجد شرایط می‌توانند تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ نسبت به ارسال مدارک و تکمیل فرایند ثبت‌نام اقدام کنند؛ این تاریخ مهلت نهایی برای ارسال درخواست بوده و قابل تمدید نخواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از جزئیات شرایط جذب، به مرکز امور هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک مراجعه کنند.