به مناسبت روز جهانی خاک، ویژه برنامههای مختلفی در شهرهای خوزستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با روز جهانی خام و با هدف حفظ و بهرهوری صحیح از خاک برنامههای مختلفی در شهرهای مختلف استان برگزار شد.
از جمله این برنامهها برگزاری همایش ملی خاک و اجرای دهمین کاروان ملی ترویج بهرهوری خاک در شهرهای مختلف استان بوده است که در این برنامهها بر ضرورت حفاظت و سلامت خاک تاکید شد.
روز جهانی خاک یادآور اهمیت سلامت خاک در امنیت غذایی، کیفیت آب و تابآوری در برابر تغییرات اقلیمی است و بر لزوم اقدام فوری برای جلوگیری از فرسایش، آلودگی و تخریب خاک تأکید میکند.