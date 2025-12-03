به مناسبت روز جهانی خاک، ویژه برنامه‌های مختلفی در شهر‌های خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با روز جهانی خام و با هدف حفظ و بهره‌وری صحیح از خاک برنامه‌های مختلفی در شهر‌های مختلف استان برگزار شد.

از جمله این برنامه‌ها برگزاری همایش ملی خاک و اجرای دهمین کاروان ملی ترویج بهره‌وری خاک در شهر‌های مختلف استان بوده است که در این برنامه‌ها بر ضرورت حفاظت و سلامت خاک تاکید شد.

روز جهانی خاک یادآور اهمیت سلامت خاک در امنیت غذایی، کیفیت آب و تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی است و بر لزوم اقدام فوری برای جلوگیری از فرسایش، آلودگی و تخریب خاک تأکید می‌کند.