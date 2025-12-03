فرآیند گزینش در امور استخدامی آموزش و پرورش اصلاح شده است و حق کسی ضایع نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر آموزش و پرورش در حاشیه سفر به تایباد در جمع خبرنگاران گفت: فرآیند گزینش در امور استخدامی وزارت آموزش و پرورش اصلاح شده است و سال گذشته بسیاری از متقاضیان مورد تجدیدنظر قرار گرفتند و مشغول به کار شدند.

علیرضا کاظمی افزود: هم اکنون هسته گزینش آموزش و پرورش در قبال همه اقشار جامعه از اقوام و مذاهب مختلف تفاوت قائل نمی‌ شود و با بررسی‌ های دقیق‌ تر و کارشناسی، حق کسی ضایع نخواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه معوقات فرهنگیان پرداخت شده است، ادامه داد: هم‌ اکنون بازنشستگان سال‌ های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مطالبات مالی بابت اصلاح احکام رتبه‌ بندی دارند که در حال طی کردن روند خود است.

کاظمی بیان کرد: معلمان غیررسمی نیز در آزمون استخدامی ماده ۲۸ آموزش و پرورش دارای امتیاز ویژه هستند که با تلاش خود می‌ توانند در این آزمون قبول شوند.

وی اضافه کرد: فراهم شدن تسهیلات و تقلیل ساعت کاری به ۳۰ ساعت در هفته از دیگر امتیازات معلمان غیررسمی است که امیدواریم علاوه بر فعالیت مؤثر در وضعیت کنونی خود، جذب وزارت آموزش و پرورش شوند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه حدود ۸ هزار طرح آموزشی در کشور در قالب نهضت عدالت آموزشی ساخته خواهد شد، تصریح کرد: هدف از این نهضت، حذف مدارس سنگی و کانکسی، تکمیل طرح های نیمه‌ تمام و ساخت مدرسه در مناطقی با تراکم ۳۵ دانش‌ آموز و شهرهایی با سرانه فضای آموزشی کمتر از میانگین کشوری است.

کاظمی گفت: در ابتدای مهرماه امسال و با گذشت یک سال از اجرای نهضت عدالت آموزشی، تعداد ۲ هزار و ۴۰۰ مدرسه در سطح کشور افتتاح شد و پیش‌ بینی می‌ شود تا پایان سال هم ۳ هزار مدرسه دیگر وارد چرخه تعلیم و تربیت شود که بقیه طرح ها نیز تا سال ۱۴۰۵ به بهره‌ برداری برسد.

وی افزود: همچنین ساخت ۷۵۰ مدرسه در قالب این نهضت در خراسان رضوی هدفگذاری شده است که در یک سال اخیر بیش از ۳۰۰ مدرسه در این استان تکمیل و افتتاح شده‌ اند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به سفر خود به تایباد ادامه داد: در واقع بخشی از فضاهای آموزشی در تایباد و باخرز شرایط مناسب و مطلوبی ندارند و به همین منظور ۱۹۵ میلیارد تومان برای تکمیل طرح های ناتمام و تجهیزات و توسعه مدارس دو شهرستان در نظر گرفته شد.

کاظمی بیان کرد: استخر دانش‌ آموزی تایباد، دارالقرآن باخرز، مجتمع آموزشی در عرصه نهضت ملی مسکن تایباد، آسفالت و ایزوگام مدارس، تأمین تجهیزات آموزشی مورد نیاز، نصب تأسیسات گرمایشی و سرمایشی و توسعه مدارس عشایری و هنرستان‌ ها از مهم‌ ترین مسائل حوزه آموزش و پرورش است.

وی خاطرنشان کرد: حضور خیران مدرسه‌ ساز و آشنایی با نیازهای مناطق محروم و مرزی می‌ تواند در زمینه جلب و جذب مشارکت‌ های مردمی مؤثر باشد.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در این سفر، در جمع معلمان و مدیران مدارس تایباد و باخرز حاضر شد و سخنرانی کرد.

وی همچنین کلنگ ساخت مرکز فرهنگی و هنری هنرستان فنی و حرفه‌ ای امام علی (ع) تایباد را بر زمین زد.