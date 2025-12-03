به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست فرمانداری شهرستان اشنویه در بازدید از این طرح بهمراه مدیر آب و فاضلاب شهرستان از وارد مدار شدن مخزن دوهزارمتر مکعبی شهری خبر داد.

عبدالسلام مام عزیزی، هدف از اجرای این طرح را افزایش ذخیره سازی آب شهری متناسب با نرخ رشد جمعیت و پوشش دادن شهر در زمان نوسانات و کمبود آب شهری عنوان کرد.

مام عزیزی افزود: به دلیل پیگیری نکردن جذب اعتبار مورد نیاز، این پروژه مهم راکد بود که با پیگیری صورت گرفته، اعتبار لازم تخصیص و مرحله دوم تکمیل و هم اکنون آماده بهره برداری است.

وی اظهارکرد: برای اجرای این پروژه درمجموع ۵۲ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و برای جمعیت شهری بالغ بر ۱۷ هزار نفر در شرایط اضطراری پاسخگو است.

سرپرست فرمانداری شهرستان اشنویه گفت: تأسیسات این مخزن شامل، احداث مخزن بتنی، نصب دوربین مدار بسته، حوضچه‌های شیر آلات ورودی و خروجی و احداث اتاقک کلرزنی و وصل لوله‌های خروجی مخزن به خط شبکه توزیع آب است.