بر اثر واژگونی یک دستگاه تانکر حامل سوخت در محور زرند به راور، این مسیر تا اطلاع ثانوی مسدود شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ معین الدینی، رئیس پلیس راه شمال استان کرمان، با اعلام این خبر گفت: «این حادثه خوشبختانه هیچ‌گونه مصدومی در پی نداشت.

وی افزود: با توجه به احتمال نشت و انفجار سوخت، مسیر به سمت راور به‌طور کامل مسدود شده و تیم‌های امدادی و ایمنی در محل حضور دارند.

رییس پلیس راه شمال استان از رانندگان خواست: تا اطلاع ثانوی از مسیر جایگزین گردنه‌های خراسانی چترود به راور استفاده کنند.

کارشناسان در حال بررسی علت حادثه و ایمن‌سازی محل هستند. زمان بازگشایی مسیر متعاقباً اعلام خواهد شد.